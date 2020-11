A reação do Newell's a homenagem de Messi a Maradona

Leo Messi escolheu uma emotiva comemoração para homenagear o seu compatriota Diego Armando Maradona, foi direto no coração, nas origens e até a equipe que sonha em contar com o seu futebol.

O atacante do Barcelona marcou um golaço contra o Osasuna e comemorou mostrando uma camisa do Newell's Old Boys com o nome de Maradona, além de celebrar como o 'Pelusa' costumava fazer.

E essa foi a reação do clube argentino: "De 10 ao 10, de leproso a leproso. O melhor do mundo rende a sua homenagem a D10S, com as cores do coração", escreveu o Newell's no Twitter.