A Real Sociedad coloca os rivais para correr

Embalou de vez! A Real Sociedad visitou o Cádiz nesse domingo pela décima rodada e conquistou mais uma importante vitória.

Hoje não foi um jogo brilhante dos bascos, mas o suficiente para conseguir os três pontos. O gol do jogo foi marcado pelo sueco Alexander Isak aos 66' do segundo tempo.

Com a vitória, a equipe comandada por Imanol Alguacil chegou aos 23 pontos e se isolou na liderança do Campeonato Espanhol. Já o Cádiz é o sexto com 14 pontos.

Na próxima rodada, a Real Sociedad tem um confronto direto contra o Villarreal, enquanto o Cádiz visita o Elche.