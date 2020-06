A Real Sociedad confia em manter Odegaard um ano mais

A Real Sociedad conseguiu um dos melhores acordos da última janela. O 'txuri-urdin' conseguiu o empréstimo de Martin Odegaard junto ao Real Madrid por duas temporadas.

No entanto, as grandes atuações do jogador norueguês fizeram com que o Real Madrid repense a duração do empréstimo e possa chamá-lo para a temporada 20-21.

Aperribay, presidente da Real Sociedad, espera que o Real Madrid e o jogador cumprar o contrato, e que ele permaneça um ano mais vestido a camisa do clube vasco.

"Temos a esperança de que continue conosco, mas também não podemos colocar uma venda nos olhos", disse o mandatário ao 'El Diario Vasco'.

Outro objetivo de Aperribay é ver a Reale Arena com torcida ainda nessa temporada. "A Real trabalha pela volta ao público nessa Liga, com 30% de capacidade, com 50% e com Anoeta cheio", revelou.