A recuperação de Hazard, de vento em popa

Os jogadores com lesões que necessitam uma longo recuperação são os menos prejudicados pela pandemia que parou o mundo do futebol.

Eden Hazard, operado pouco tempo antes de que a crise do coronavírus explodisse pelo mundo, teve tempo para se recuperar, e pelo que disse o treinador da Seleção Belga, as coisas estão indo muito bem.

"Eden está bem. Não teve complicações e em poucos dias poderá voltar a correr. Voltará mais forte do que era", explicou Roberto Martínez, que destacou a 'grande sorte' do jogador ao ser operado antes da parada pelo coronavírus.

Martínez, por sua vez, reconheceu que não teme pelo seu futuro, embora seu contrato com a Seleção termine no dia 30 de junho: "Tudo está parado e estamos chegando na data limite. Não é algo importante agora. Ainda pretendo disputar muitos torneios com a Bélgica".