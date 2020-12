Durante a Assembleia Ordinária e Extraordinária dos Sócios do Real Madrid, Florentino Pérez, presidente do clube, não hesitou em referir a necessidade de um novo modelo de futebol para renovar o atual.

Uma defesa clara de uma inovação no futebol que muitos relacionaram diretamente com a criação de uma Superliga Europeia para aumentar a receita dos principais clubes. “A reforma do futebol não pode esperar, é preciso enfrentá-la e o Real Madrid estará lá”, declarou o presidente merengue, que também destacou a boa vontade de seus jogadores e treinadores em baixar voluntariamente em 10% o salário e assim amenizar as graves consequências econômicas da pandemia de coronavírus.

“A pandemia deve nos tornar mais competitivos. Temos que inovar, buscar fórmulas para que o futebol continue atraente. O Real Madrid esteve na fundação da FIFA, na da Copa da Europa ... o modelo por enquanto preciso de um o ímpeto e o impacto da COVID-19 deixou isso claro. É preciso um novo impulso e o Real Madrid estará lá", continuou Florentino.

Ele acrescentou: “Todos defendem a reforma do cenário competitivo global. Há saturação e os torcedores, que são os mais importantes, sofrem. Também há consequências para os jogadores, na forma de lesões. A reforma do futebol não deve esperar. Temos de mudar. Os grandes nomes da Europa têm milhões de torcedores e não devemos dar as costas a eles".

Para o presidente do Real Madrid, a reforma é um “desafio” para o qual deve estar preparado e lembrou que depois de viver momentos muito “difíceis”, o Real Madrid sempre seguiu em frente para ser “admirado”.

Além disso, o presidente do Real Madrid ressaltou que, apesar da pandemia, o clube conseguiu encerrar o exercício de 2019-20 com um resultado económico positivo de 313 mil euros.