A relação de amor e ódio entre Rashford e Mourinho

Rashford se tornou uma das figuras do Manchester United. O atacante confessou que seu estágio com José Mourinho no banco não era dos melhores, mas acabou falando bem do treinador.

"Quando me lembro, foi um período difícil, mas definitivamente me tornou um jogador melhor. Como jogador de futebol, eu melhorei muito e isso se deve aos dois anos com José, apesar dos altos e baixos", disse ele no 'UTD Podcast'.

Outra figura-chave em seu desenvolvimento foi Zlatan Ibrahimovic. "Sua mentalidade estava além do que ele havia tocado antes. Ele não se importava com o que alguém lhe dizia. Sua mentalidade era fundamental, especialmente quando Mourinho estava lá porque ele era alguém que já havia brincado com ele antes", confessou.

Rashford também teve boas palavras sobre Paul Scholes. "Teria sido um sonho jogar com alguém assim. O mais importante para mim é o alcance dos passes. Provavelmente, o mais próximo disso foi quando Rooney jogava um pouco mais enfiado, eu realmente gostei disso. Algo semelhante aconteceu com Carrick. Então assim que pegam a bola, olham para a frente e querem jogar. Como atacante, é isso que você quer", afirmou.

As palavras de Rashford foram respondidas por Scholes. "Eu sempre lembro que o via, quase sempre na equipe B, como um atacante muito móvel. Às vezes, eu ia aos jogos apenas para vê-lo, não olhava para a bola. Eu assistia seus movimentos: se ele é esperto para jogar como meio-campista? Sim, ele é", disse Scholes.