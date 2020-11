A renovação de Guardiola está cada vez mais próxima

O trabalho de Pep Guardiola com o Manchester City ainda não acabou. O portal 'The Telegraph' garantiu que o treinador vai renovar seu contrato com a equipe britânica.

Fontes próximas do treinador de Santpedor revelaram à mídia britânica, embora o clube 'citizen' não tenha se manifestado nem o treinador tenha comunicado à equipe da Premier League.

O contrato de Guardiola termina em junho de 2021, portanto, nos próximos meses, eles terão que concordar em estender o relacionamento do técnico que chegou no verão de 2016.

Nas últimas semanas surgiram algumas dúvidas sobre a continuidade do treinador no clube. Isso porque ele nunca esteve tanto tempo em uma equipe como no City.

Da mesma forma, a entidade garantiu que respeitaria a decisão do treinador caso quisesse sair, algo que hoje parece mais distante do que próximo.