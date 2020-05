O problema duplo na renovação de Manuel Neuer

O Bayern colocou a paz na ameaça de guerra com um de seus maiores símbolos, Manuel Neuer. Renovado até 2023, agora o problema é diferente: a situação de Nübel. O ainda goleiro do Schalke 04 desembarcará em Munique na próxima temporada. A priori, com a promessa de goleiro do futuro. Mas o presente dele está complicado.

Aos 23 anos, completando 24 anos em setembro, um ano na sombra de Neuer não seria ruim para continuar aprimorando sua formação. No entanto, as chances agora repelidas pelo veterano alemão ameaçam seriamente sua progressão.

Como se isso não bastasse, Ulreich também tem contrato, então o Bayern se depara com uma situação insustentável. Apesar de ter anunciado que Nübel será um goleiro com as mesmas garantias que Ulreich, ele deve tomar a decisão de liberar um deles.

Com Nübel como uma aposta para o futuro, é difícil pensar que ele sairá. De qualquer forma, o conjunto bávaro precisa tomar uma decisão para sair dessa sinuca de bico.