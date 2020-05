"A renovação de Raphael Guerreiro foi um golpe de sorte"

Nessa fase de retomanda da Bundesliga, precisamos destacar um jogador: Raphael Guerreiro, atacante do Borussia Dortmund. O luso voltou com tudo, marcando três gols em dois jogos.

Até aqui, são oito gols na temporada com a camisa aurinegra, além de três assistências em 22 jogos. O luso chegou a Dortmund em 2016 procedente do Lorient.

Em declarações ao diário 'Bild', o diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc, se mostrou bastante satisfeito com o desempenho de Guerreiro no clube.

"Raphael também mostrou uma exibição de classe mundial contra o Schalke. Ele está cada vez mais se tornando uma pessoa que define o jogo. É muito bom ver que ele agora também marca gols. A renovação contratual foi um golpe de sorte para os dois lados", disse Zorc.