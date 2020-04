A renovação de Tévez é uma prioridade

Tévez tem 36 anos, mas não quer nem pensar em aposentadoria. Jorge Ameal, presidente do Boca Juniors, quer que o atacante continue no clube até quando o seu corpo aguantar.

O contrato do 'Apache' com o conjunto 'Xeneize' vai até o dia 30 de junho de 2020, por isso os rumores sobre o interesse do clube em Edinson Cavani cresceram.

Ameal em declarações a 'Radio Rivadavia' assegurou que a permanência de Tévez uma prioridade. "Não tenham dúvidas de que quero a continuação de Tévez. Antes das eleições e depois me pediam um '9' e eu disse que poderia ser Carlos", afirmou.