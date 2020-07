A renovação de Xavi inclui uma 'cláusula Barça'!

Ninguém no Can Barça duvida que mais cedo ou mais tarde Xavi Hernández treinará a equipe do Barça. E, embora neste domingo tenha sido conhecida a renovação do espanhol pelo Al-Sadd, isso não supõe nenhum freio.

E é que, de acordo com vários meios de comunicação reportados em Barcelona, ​​o contrato com Xavi inclui uma cláusula de liberação para ele ir ao clube catalão se assim quiser em um futuro próximo.

Na equipe do Catar, eles sabem que Xavi continuará trabalhando em seu clube até que ele se sinta capaz de treinar o Barcelona.

Além disso, em 2021, haverá eleições no Camp Nou, e Víctor Font tem um compromisso com o ex-jogador do Barça de fazê-lo treinador se ele vencer.