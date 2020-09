Pesa ser a contratação mais cara da história de Portugal?

O Benfica segue buscando peças no mercado para o projeto de Jorge Jesus e apresentou Darwin Núñez como seu novo camisa 9. O atacante foi comprado por 24 milhões de euros junto ao Almeria, tornando-se a contratação de maior valor já feita por um clube português.

"Para mim, esse valor não é um peso mas sim uma responsabilidade. Quero lidar com isso da melhor forma possível", respondeu sobre como encara o desafio de confirmar as altas expectativas.

Apesar de ter vários clubes interessados, Darwin Nuñez não teve dificuldade para definir seu futuro. "Tive muitas ofertas, mas quando me falaram do Benfica, disse logo que queria vir. Agradeço ao João (dirigente do Almería), que me explicou este projeto. Gostei muito e o meu sonho era vir aqui. O Benfica é um grande clube da Europa", afirmou.

"Estou a sentir-me muito bem, extremamente contente pelo momento que estou a viver. Já tenho muita vontade de vestir a camisola do Benfica e começar a treinar com os meus companheiros. Para mim, é um orgulho. Estou, dia a dia, a trabalhar no meu futuro e tenho feito as coisas bem, sempre com humildade e os pés na terra. Os adeptos vão pedir-me para marcar golos e eu confio em mim, vou deixar tudo em campo e os golos vão aparecer", disse o uruguaio.

Ele ainda respondeu sobre seu novo treinador. "Falaram-me dele, não conheço muito bem mas sei que ganhou muitos títulos no Flamengo. Acho que é uma boa peça para o Benfica e estou à disposição para aprender e ouvir. Se me der confiança, terei de a devolver dentro de campo", concluiu.