A resposta de Pedro a CR7: "Quem sou eu? Um campeão do mundo, e você?"

A temporada 2010-11 deu origem a inúmeros confrontos entre Barcelona e Real Madrid, que geralmente eram resolvidos de maneira favorável aos interesses da equipe liderada por Pep Guardiola.

Com exceção da histórica final daCopa de Mestalla, o Barcelona encerrou com um resultado favorável, o que gerou uma tensão que acabou atingindo a Seleção Espanhola.

O portal 'Marca' relembra um momento daquela temporada, em que Pedro repreendeu Cristiano Ronaldo.

O Barcelona venceu por 5 a 0 em 29 de novembro de 2010. Com 2 a 0 a favor do Barcelona, ​​após a primeira meia hora do primeiro tempo, Guardiola escondeu uma bola de Cristiano Ronaldo, que não gostou da brincadeira e empurrou o técnico.

Andrés Iniesta abordou CR7 para recriminar a ação, mas o protagonista foi Pedro Rodríguez, que veio criticar a ação portuguesa. Ao vê-lo, Cristiano Ronaldo fingiu ignorá-lo com uma pergunta provocativa: "E quem é você?".

O homem de Tenerife, sem hesitação, fechou a boca para o então jogador do Real Madrid com sua resposta: "Eu sou um campeão do mundo, e você?".

As águas estavam em tumulto entre o português e os espanhóis, depois de Portugal ter batido a Espanha por 4 a 0, alguns dias antes. E as coisas não iriam melhores no 'Clásico'.