A resposta de Simeone ao interesse do Chelsea em Oblak

De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea estaria interessado nos serviços de Oblak. Em contrapartida, estaria disposto a mandar Kepa ao Metropolitano.

O diário 'AS' aponta que Oblak é o principal objetivo do Chelsea na próxima janela de transferências, a pedido do próprio treinador Frank Lampard.

Questionado sobre esse interesse, o 'Cholo' Simeone foi bem claro na sua resposta.

"Não me surpreende que ele seja cobiçado. Todos os anos os melhores clubes do mundo querem os nossos melhores jogadores. E nós temos muitos. É normal que queiram levá-lo, que haja interesse nele, é o nosso capitão, um jogador importante e espero que possamos continuar contando com o seu trabalho, que é enorme para o Atlético. É determinante e importante para o vestiário e ano após ano tem vindo sempre a evoluir", disse Simeone.