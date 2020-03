A resposta do Real ao interesse de United e Chelsea por Valverde

O Real Madrid tentou reforçar o seu meio de campo nas últimas janelas de mercado, mas não conseguiu nenhuma das peças desejadas por Zidane. Van de Beek e Pogba continuam na lista de desejos.

O treinador foi se virando como podia e encontrou em Valverde um nome perfeito. Tanto que clubes como Manchester United e Chelsea estão de olho no jovem uruguaio.

De acordo com o 'ABC', a resposta do Real Madrid as investidas dos 'red devils' e 'blues' foi a mesma. Não haverá negociação, a único forma de tirar o meia do Bernabéu é pagando a multa rescisória.

O problema é a quantia é de 500 milhões de euros. Um valor que nem os poderosos clubes ingleses teriam condições de pagar.

Aos 21 anos, Valverde se converteu no pulmão do Real Madrid com 32 jogos nessa temporada, sendo titular em 23 ocasiões. Onde marcou dois gols e deu duas assistências.