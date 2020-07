A reviravolta que pode mudar o futuro de Pogba

Paul Pogba encerra seu contrato com o Manchester United em 30 de junho de 2021. Todos os jornais dizem que o francês deixará o clube de Old Trafford neste verão, mas as chances parecem ter sido reduzidas.

Existem fatores importantes que deixam Pogba mais um ano com a camisa do United e um deles é a pandemia que está atravessando o mundo. A paralisação fez com que os clubes tivessem que apertar o cinto e é quase impossível pagar 100 ou pouco mais de 100 milhões de euros pelo campeão mundial.

O segundo principal aspecto é no nível do futebol. O Manchester United está em uma fase que lembra o melhor United, e é que eles acumulam 16 jogos sem perder, ou seja, eles não sabem o que é perder após o reinício da Premier League.

Os de Solskajer chegaram a posições para ter vaga na Liga Europa e estão perto do Chelsea para entrar na Liga dos Campeões, algo que seduz e muito, um Pogba que voltou a um nível alto após seis meses de lesão.

O meia esteve parado de dezembro de 2019 a junho de 2020 e voltou com um desejo de futebol, muito futebol. Além disso, a presença de Bruno Fernandes, como Ferdinand analisou em 'BT Sports', o deixou mais livre e jogou mais livremente. É disso que ele gosta.

"Os níveis de energia em seu jogo são os do Pogba de quatro anos atrás, pelos quais pagaram 89 milhões de libras. Fernandes está apenas fazendo o que é natural nele e isso foi um grande impulso para Pogba", disse a lenda.

Entre tudo isso, é difícil pensar no que pode acontecer nesse mercado de transferências e seria muito menos surpreendente do que há alguns meses a continuidade de Pogba no United.