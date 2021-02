Pep Guardiola estreou oficialmente como jogador da equipe principal do Barcelona no dia 16 de dezembro de 1990 contra o Cádiz. Após uma carreira com chuteiras iniciada há pouco mais de 30 anos, ele se consagrou como um dos principais técnicos do mundo.

Confira no vídeo acima imagens da trajetória do treinador, que transformou o Manchester City em uma máquina de títulos após cinco anos.