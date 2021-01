Gerrard é uma lenda do Liverpool, time com o qual somou 710 jogos, 186 gols e 131 assistências. O histórico jogador dos 'reds' e da Seleção Inglesa assumiu o comando do Rangers em maio de 2018.

No começo do ano passado, ele renovou o contrato com o clube até 2024. Confira no vídeo acima a revolução do técnico na equipe escocesa.