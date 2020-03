A RFEF decidirá nesta sexta o que acontecerá com os amistosos da Seleção Espanhola

A Federação Espanhola de Futebol da Espanha emitiu nesta terça-feira uma declaração informativa após as medidas preventivas do Conselho de Ministros contra a propagação do coronavírus.

Entre as diferentes instruções, o corpo diretivo do futebol espanhol declarou que na sexta-feira anunciará se tomará medidas em relação aos jogos da Seleção Espanhola programados para a parada internacional.

Conforme explicado por 'Esporte', a RFEF está estudando todos os cenários possíveis e será orientado pelos critérios do Ministério da Saúde ao tomar medidas nas duas partidas.

A Espanha tem previsto receber a Alemanha no dia 26 de março no Wanda Metropolitano, que pode ser jogado com os portões fechados. O próximo é contra a Holanda, em Amsterdã, pela qual as federações espanhola e holandesa terão que entrar em acordo.

A importância de ambos os jogos é muito alta, pois esta será a única oportunidade para Luis Enrique fazer testes antes da convocação para a Eurocopa, cujo adiamento para 2021 não conta com o apoio da UEFA, já que haverá apenas um jogo em junho contra Portugal.