A Roma e Pellegrini negociam um novo contrato

Já faz algum tempo que a Roma trabalha para segurar Lorenzo Pellegrini. O contrato do meia italiano vai até junho de 2022 e a ideia dos romanos é ampliá-lo por, pelo menos, mais um ano.

De acordo com o 'SportMediaset' a diretoria italiana estuda qual será o tipo de contrato que oferecerá ao jogador, que se transformou em titular.

No entanto, ainda faltam muitos detalhes e cláusulas que poderiam ser incluídas, mas os romanos acreditam que a renovação chegará antes do final do ano.

Pellegrini passou toda a sua vida na Roma, menos uma temporada e meia que passou no Sassuolo. No total, o italiano disputou 108 partidas oficiais com o clube da capital.