A Roma estuda a saída de Pastore

Sem futebol no momento, as equipes começam a pensar no futuro. Agora é o momento de pensar em contratações e em possíveis saídas para a temporada 2020-21.

Na Roma, por exemplo, preparam o elenco para a próxima temporada. E Javier Pastore não teria lugar garantido no time da capital italiana.

O clube 'giallorosso' está satisfeito com Pastore. Mas o problema, segundo 'La Gazzetta dello Sport', é o seu alto salário. O argentino recebe uns quatro milhões por temporada.

Diante da nova realidade financeira, devido ao coronavírus, a Roma estaria pensando na sua venda e mercados como o russo, chinês e dos Emirados surgem como uma alternativa.