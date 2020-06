A Roma surge como uma surpreendente opção para Cavani

Cavani deixará o PSG e algum grande clube ficará o com uruguaio sem custos. Será uma grande contratação, apesar da sua idade, e por isso não faltam interessados.

De acordo com o jornalista uruguaio Gonzalo Ronchi, a Roma teria dado um passo a frente, e entrado de vez na disputa para ficar com os serviços do atacante.

Não deixa de ser uma grande surpresa, porque parecia muito provável que Cavani terminasse na Inter, uma vez confirmada a sua saída do time de Paris.