"A saída de Odegaard doeu e nos sentimos um pouco órfãos"

Monreal falou sobre a atualidade da Real Sociedad, a revelação dessa temporada 2020-21 da LaLiga, e falou um pouco sobre a Premier League ao 'The Guardian'. Além disso, falou do tema Odegaard, um jogador que foi crucial em San Sebastián.

"Foi muito rápido e diziam que ele ia ficar, mas o Real decidiu levá-lo. Doeu muito e nos sentimos um pouco órfãos, mas o clube administrou muito bem porque em menos de dois dias passamos de tê-lo perdido a ter contratado David Silva. Isso merece aplausos", reconheceu.

E o jogador não fecha nenhuma porta com a equipe 'txuri-urdin'. "Quando assinei sabia que podíamos jogar bem futebol, mas honestamente não a um nível tão alto porque encontrei uma equipe melhor do que eu esperava. É provavelmente o melhor elenco na qual já estive. É bonito olhar a tabela, mas estamos lutando para chegar em março assim e desfrutar enquanto isso. Não temos medo de nenhuma equipe e não nos achamos inferiores a ninguém", indicou.

Monreal ainda revelou que Cazorla foi crucial para que ele trocasse o Málaga pelo Arsenal, o mesmo caminho seguido pelo meia de Astúrias.: "Acordei um dia com uma ligação de Santi me perguntando se eu queria ser contratado. Foi realmente um choque, eu não estava nem acordado quase e pela noite eu já era jogador do Arsenal. Acredito que o clube disse para ele falar comigo e ver o que aconteceria".

"Nunca fui nenhuma estrela que faça a diferença, mas cada vez que eu colocava a camisa do Arsenal, eu dava tudo de mim. Me sentia orgulhoso simplesmente aquecendo com eles", acrescentou, antes de concluir sobre Arteta: "Eu via que ele era um líder e um capitão. Explicava perfeitamente e já nos reconhecia por sua vocação para treinador".