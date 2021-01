"A saída de Tuchel era previsível"

Depois de vários anos sendo o capitão e um dos símbolos da equipe, Thiago Silva decidiu deixar o Paris Saint-Germain no verão passado para iniciar uma nova aventura na equipe do Chelsea na Premier League.

Apesar de já estar em Londres, o internacional pela Seleção do Brasil não perde de vista as evoluções de um grupo do Parc des Princes que vive tempos turbulentos após a demissão de Thomas Tuchel e a contratação de Mauricio Pochettino.

A demissão do treinador alemão surpreendeu a muitos, mas não um Thiago Silva que quis deixar claro que a despedida do ex-técnico do Borussia Dortmund era mais do que previsível.

"Thomas Tuchel? É difícil de entender, mas era previsível que ocorresse. Dentro do vestiário todos sabíamos que havia situações que iriam mudar em breve", disse ele no 'RMC Sports'.

“Na minha opinião, Leonardo assumiu o comando da situação e fez uma escolha. Mas acho que a demissão não foi planejada depois do jogo contra o Strasbourg”, continuou o brasileiro.

Apesar disso, Thiago Silva não hesitou em dizer que Pochettino, seu sucessor, fará um ótimo trabalho. "Pochettino fez grandes coisas no Tottenham. Acho que ele está muito motivado 20 anos depois de ter feito isso como jogador. Ele conhece um pouco a situação e o clube para onde vai", disse.