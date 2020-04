A saída forçada do PSG para o mercado

Cavani, Kylian Mbappé e Neymar estão entre as possíveis saídas do PSG. AFP

O PSG enfrentará uma das janelas mais importantes dos últimos anos. O interesse do Real Madrid e do Barcelona em Mbappé e Neymar será acompanhado por uma reestruturação que deve ser feita diante do término do contrato de vários outros jogadores importantes.