A seis gols de acabar com maldição de 70 anos na Itália

Na temporada 1950-51, três times somaram mais de 100 gols no Campeonato Italiano. Milan e Inter de Milão marcaram 107, enquanto a Juventus fez 103.

Desde então, ninguém mais conseguiu alcançar os três dígitos. O futebol italiano tem fama de ter times com grande qualidade, mas também é mais conhecido por times com defesas firmes do que por ataques matadores - o que se reflete nesta 'maldição de 70 anos'.

Na campanha 2016-17, o Napoli chegou aos 94 gols e é quem mais se aproximou da marca. Agora, faltando quatro partidas, a Atalanta está perto de acabar com essa longa falta de um maior nível de produtividade.

Com 94 gols feitos até agora, o time tem grandes chances de chegar a 100 graças a seu ataque que soma diversas goleadas nesta temporada. Nesta reta final, a equipe enfrentará Bologna, Milan, Parma e Inter.