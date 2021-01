Após o primeiro turno do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid é o líder indiscutível. Isso também se reflete na seleção da metade já disputada da competição, escalação que tem quatro jogadores do Simeone.

Obviamente, são muitos mais de onze que acumularam méritos para estar nesse time, como os sevilhanos Koundé e Fernando, ou Luka Modric, Trippier e Gerard Moreno, mas não há lugar para todos.

O esquema preparado, o 4-3-3, faz cada posição ter vários jogadores que estão em alto nível, mas não há espaço para todos. Um exemplo é o camisa 9. Luis Suárez e En-Nesyri empatam com 12 gols na liderança do ranking de artilheiros. No entanto, o uruguaio tem atuação mais regular e eficiente, como mostram suas estatísticas de gols por chute. O sevilhano, por outro lado, em apenas três rodadas passou de seis gols para o dobro graças a dois hat-tricks. Ambos poderiam estar entre os onze, mas apenas um pode ser o '9'.

Esta é a seleção do primeiro turno do Campeonato Espanhol

Oblak | Atlético de Madrid

Jesús Navas | Sevilla

Savic | Atlético de Madrid

Pau Torres | Villarreal

Gayà | Valencia

Marcos Llorente | Atlético de Madrid

Casemiro | Real Madrid

Sergio Canales | Betis

Messi | Barcelona

Luis Suárez | Atlético de Madrid

Iago Aspas | Celta