A seleção mundial de 2020, segundo IFFHS

Com o fim do ano chegando, a Federação Internacional de Futebol, História e Estatística (IFFHS) reuniu seus dados e comparou o desempenho dos melhores jogadores de futebol em 2020 para formar a seleção do ano.

O grande predomínio é do Bayern de Munique, campeão alemão e da Champions que é representado por quatro jogadores e pelo técnico Hansi Flick. Vale lembrar que Thiago Alcântara, chegado nesta temporada ao Liverpool, aparece na lista em função de seu brilho com a equipe da Bundesliga nos títulos recentes.

Os outros clubes presentes são Juventus, Real Madrid, Barcelona e Manchester City, cada um deles com um atleta presente na relação dos melhores. Formando o trio de ataque, está o trio de peso formado por Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski.

Na zaga, Neuer é protegido por Sergio Ramos e uma série de atletas de Bayern e Liverpool. Confira abaixo os onze nomes escolhidos pela IFFHS.