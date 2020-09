A seleção que venceu apenas um jogo em sua história

A história da seleção de San Marino começou em 14 de novembro de 1990 com uma derrota por 4 a 0 contra a Suíça. Desde então, entrou em campo 164 vezes e venceu apenas um jogo.

A explicação para as dificuldades do time é fácil de ser encontrada. O pequeno país fica dentro do território da Itália, em uma área de 61,19 km², e tem somente 33 mil habitantes, o que torna difícil o desafio de conseguir reunir um grupo qualificado.

Dessa forma, enfrentar seleções de países com milhões de pessoas é um objetivo praticamente impossível. Apenas Liechtenstein, outro país com tamanho de cidade, foi vítima da equipe, com uma derrota por 1 a 0 em 2004.

San Marino soma 160 derrotas, quatro empates e uma vitória. Além disso, sofreu 713 gols, marcou 24 e tem a marca de acumular 61 vezes consecutivas.

Neste sábado, a seleção teve mais uma oportunidade de somar sua segunda vitória, mas perdeu por 1 a 0. O adversário na estreia pela Liga das Nações da Uefa foi outro país muito pequeno: Gibraltar, um território pertencente à Inglaterra localizado dentro da Espanha.