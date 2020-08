A Serie A mais econômica dos últimos nove anos

A Serie A marcada pelo coronavírus deixou alguns detalhes. A Juventus conquistou o seu nono título seguido. Sofreu, mas conseguiu respirar ao ver que os seus rivais também tropeçavam.

Com 83 pontos, um a mais que a Inter de Milão e depois de tirar o pé nas últimas rodadas, o conjunto 'bianconeri' levou o título mais 'barato' dos últimos nove anos.

Só na temporada 2010-11 o Campeonato Italiano teve um campeão com tão poucos pontos. Naquela ocasião não foi a Juventus, que terminou aquela temporada na sétima posição e fora da Europa, mas sim o Milan.

O time comandado por Massimiliano Allegri, em sua primeira temporada no banco 'rossonero', conquistou o 'Scudetto' com apenas 82 pontos na conta.

Naquela ocasião a Inter também ficou no segundo lugar com 76 pontos, uma diferença muito maior do que a dessa temporada.