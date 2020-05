A singela homenagem do Borussia ao seu 'muro amarelo' no final do confronto

O Borussia Dortmund comemorou sua vitória por 4 x 0 contra o Schalke 04 no derby do Vale do Ruhr, no canto sul do Signal Iduna Park, que foi visto como uma homenagem aos torcedores ausentes.

"Foi algo espontâneo", explicou o meio-campista Julian Brandt ao canal 'Sky', depois que todos os jogadores fizeram o famoso gesto de dar as mãos (embora desta vez sem se tocarem) e levantá-las em sintonia com as arquibancadas, desta vez ausentes.

A esquina sul em tempos normais é o coração dos torcedores do Dortmund. É conhecida como 'muro amarelo'.

O próprio Brandt foi um dos últimos a se juntar à comemoração porque, segundo ele, após o jogo, estava exausto no banco.

"As últimas sete a oito semanas foram notadas", disse Brandt, referindo-se às condições anormais sob as quais o treinamento ocorreu durante a pandemia de coronavírus.

Os jogadores do Borussia Dortmund mostraram na celebração dos quatro gols um respeito claro pelas regras de não abraçar ou se aproximar dos companheiros de equipe.

"É difícil, mas é a realidade. Tentamos cumprir as regras o mais estritamente possível. Mas é claro que eu preferiria que as circunstâncias fossem normais", disse Brandt.