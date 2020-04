"A situação de James me dá pena"

O futuro de James Rodríguez não está nada claro. Tudo leva a pensar que devido a crise do coronavírus o Real Madrid terá que aliviar a sua folha assim que o mercado abrir.

O colombiano coleciona pretendentes e o treinador do Atlético Nacional sabe muito bem disso, que aproveitou uma entrevista para "El Tiempo' e soltou uma indireta para o craque.

"Me dá muita pena a situação de James porque é um grande jogador e teria que estar contribuindo com o nosso futebol. Ele pode ser protagonista e tem todas as condições para isso, tem uma boa idade", disse.

Mudando de assunto, Osório também falou sobre a crise financeira provocada pela pandemia. "O futebol está desorbitado e vive em uma bolha, é impossível que os jogadores ganhem milhões e os médicos nem 10% disso", concluiu.