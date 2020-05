A sólida amizade entre Vinicius e Mbappé

Vinicius é um profissional em campo, mas após os jogos ele não esconde o garoto que realmente é. É por isso que ele aproveita ao máximo sua amizade com caras como Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

Ele demonstrou novamente isso com o francês, a quem respondeu no Instagram a uma publicação com a mensagem "top, top". Além de seu relacionamento pessoal, esconde-se esse favor que ele faz ao clube em sua estratégia de sedução, para que em um ou dois anos ele use a camisa merengue.

A questão é que a foto em si não era apenas mais uma, mas a do aniversário em que Mbappé abalou as fundações do PSG com uma declaração que parecia ser sobre sua saída do clube.

Numa cerimônia da Ligue 1, o atacante francês surpreendeu a todos. "Acho que é hora de assumir mais responsabilidades. Talvez em Paris eu seja feliz, mas talvez em outro lugar também com um novo projeto. Se eu falar sobre isso de novo, será muito. Era a mensagem que eu queria enviar", disse ele.

Esse foi o germe de uma proposta bilionária do PSG para convencê-lo a renovar, algo que ainda não chegou e alimenta as esperanças de contratar o Real Madrid.