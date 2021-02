Em meio às dificuldades, a sorte sorri para o líder

Granada e Atlético de Madrid entraram em campo nesse sábado pela 23º rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Nuevo Los Cármenes.

Cheio de desfalques, Simeone colocou em campo o que tinha de melhor. Sem João Félix, Moussa Dembélé, Thomas Lemar e Héctor Herrera (COVID-19), Kieran Trippier (suspenso), Giménez (lesionado) e de última hora o clube confirmou a ausência de Vitolo por uma gastroenterite aguda.

Cabe destacar que nesse mês, as duas equipes possuem compromissos continentais. O Atlético de Madrid encara o Chelsea no dia 23 pela Champions, enquanto o Granada pega o Napoli no dia 18 pela Europa League.

Sem desculpas, o Atlético de Madrid começou pressionando. Logo aos 6' os 'colchoneros' tiveram a primeira boa chance, quando Carrasco lançou Correa, o camisa '10' invadiu a área e bateu para a boa defesa de Rui Silva.

Os donos da casa não tiveram tantas oportunidades no primeiro tempo, mas quando chegaram levaram perigo. Aos 13 minutos, Kenedy cobrou o escanteio, Germán subiu mais alto que a defesa do Atlético, mas não conseguiu desviar com força para o gol. Oblak caiu e reclamou de falta, mas o árbitro manda o jogo seguir.

Suárez, o artilheiro da competição também teve a sua chance, mas errou o alvo por muito pouco em uma finalização de cheia de veneno. O uruguaio infernizou a zaga do Granada, mas falhou no na hora 'h'.

Os gols ficaram guardados para o segundo tempo

Na volta do intervalo o jogo ganhou em intensidade e emoção. Logo aos 47' Suárez carimbou o travessão de Rui Silva. Após cobrança de falta, Correa dominou na área e virou o jogo para Suárez, que pegou de primeira e mandou no travessão do Granada!

O Granada respondeu com duas chances desperdiçadas com Eteki e Jorge Molina. Mas quem acabou abrindo placar foi o Atlético. Llorente recebeu de Koke na entrada da área e bateu firme de perna esquerda. Rui Silva saltou, mas não encontrou nada.

Não deu nem tempo do líder comemorar e o Granada buscou o empate. Herrera, que tinha acabado de entrar, recebee de Jorge Molina dentro da área e mesmo caído bateu. A bola desviou em Felipe e estufou as redes de Oblak.

Mas o líder também tem que contar com um pouco de sorte e a virada veio com Correa. Em mais uma jogada pelo lado direito do ataque do Atleti, Llorente encontrou o camisa '10' dentro da área e o argentino, mesmo cercado pela marcação, bateu. A bola desviou em Vallejo e encobriu Rui Silva.

Classificação e próximos passos

Com o resultado, o Atlético de Madrid se tornou ainda mais líder, chegando aos 54 pontos. Já o Granada é o 9º com 30 pontos.

Na próxima rodada de LaLiga, o Atlético de Madrid recebe o Levante no próximo sábado, no Wanda Metropolitano, enquanto o Granada visita o Huesca no domingo (21/02).