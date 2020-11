A superação de Boulaye Dia: foi descartado pelo Lyon e agora é artilheiro

Após dez rodadas disputadas na Ligue 1, Boulaye Dia está sendo uma das maiores surpresas do campeonato depois de ter marcado oito gols com a camisa do Stade de Reims.

O atacante marcou 50% dos gols da sua equipe na competição (16) e é atualmente o artilheiro de um Campeonato Francês que tem nomes como Neymar, Mbappé, Depay...

Essa marca se torna ainda mais especial quando a sua história é contada. Como recorda o diário 'AS', Boulaye Dia foi descartado pelo Olympique de Lyon.

Acabou na sétima divisão da França, mas uma boa temporada no Jura Sud de National 2 o permitiu subir de categoria. Chegou ao time B do Reims, onde pouco a pouco foi ganhando espaço até chegar onde está.

Tudo leva a crer que as suas qualidades o colocam na mira da seleção, mesmo com muita concorrência no ataque. É um atacante como potência, velocidade e físico.