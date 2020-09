O Bayern de Munique começou a Bundesliga vencendo o Schalke 04, ao qual marcou oito gols. Hansi Flick falou à imprensa da UEFA para analisar vários aspectos, como a Liga dos Campeões, a Supercopa e o estilo.

"Disseram-me que a Supercopa é a cereja do bolo. O nosso objetivo é claro e queremos ganhar este jogo. O mesmo acontece com o Sevilla. Vai ser um jogo difícil porque ambos descansaram pouco, mas espero não ter perdido nada em termos de resistência e preparo físico. É um novo começo e vamos nos adaptar à ausência de Coutinho, Thiago, Perisic ou Odriozola”, disse Hansi Flick.

O treinador do Bayern estava feliz com a Champions League, mas não quer viver em algo que já aconteceu com o que está por vir nesta temporada: "Fizemos um trabalho impressionante, mas já pasosu e agora temos que garantir que jogaremos um bom futebol, que tenhamos o mesmo sucesso na nova temporada. Claro que é difícil defender o título, mas aceitamos o desafio e um dos nossos objetivos é ir o mais longe possível. Vamos passo a passo”.

“Queremos ter a bola e quando tivermos a posse queremos finalizar com determinação. Não vejo porque devemos mudar a nossa filosofia e estilo porque nos convém. Sané é um jogador que nos abre novas opções, embora ainda não tenha atingido os 100% e vamos dar tempo a ele”, finalizou Hansi Flick falando sobre seu estilo e Sané.