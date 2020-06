A Juventus goleou o Lecce por 4 a 0 em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, abriu sete pontos de vantagem sobre a Lazio, que é a segunda colocada e entra em campo neste sábado contra a Fiorentina.

Sarri avaliou o desempenho após o confronto desta sexta-feira. “Foi um jogo mais doloroso, tivemos problemas no começo e, depois, conseguimos recuperar nosso gás na parte final do primeiro tempo. Ao jogar a cada três dias, pode haver situações semelhantes, e a superioridade numérica nos permitiu derrotar o adversário, que também estava cansado no segundo tempo. Vi uma boa mentalidade, porque continuamos a atacar até o fim. Agora temos que manter isso e continuar obtendo os resultados", comentou o técnico.

"Os jogadores do meio-campista se saíram muito bem, jogando em um nível muito alto. No momento, estamos nos defendendo bem: De Ligt está jogando em alto nível. Sofremos fisicamente, no meio-campo, no começo. Bentancur jogou no ataque, foi um dos primeiros a reagir, e Pjanic cresceu a cada minuto que passava", analisou Sarri.

O técnico também avaliou os nomes de Rabiot, Douglas Costa e Higuaín. "A substituição de Rabiot? Precisávamos de mais largura. Douglas Costa no banco de reservas é uma arma extraordinária, especialmente quando os times adversários estão cansados. Higuain? Ele passou por momentos difíceis em nível pessoal e pela situação global. A Covid bateu forte, e ele teve uma pequena lesão, agora está voltando e estou feliz que ele marcou. Ele nos dará muito na parte final da temporada”, concluiu o treinador da Juventus.