"A Superliga é o sonho de dois ou três que não ligam para nada"

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, conversou com o 'Marca Sport Weekend' e voltou a recusar a possibilidade de criação da Superliga, que vem causando muito debate nas últimas semanas.

"Para mim, a Superliga está fora de questão. É o sonho de dois ou três dirigentes, esses são os que não ligam para a solidariedade. Eles não se importam com nada além de si mesmos, eles até danificariam os seus clubes, mas provavelmente não sabem ainda", disse o mandatário.

"A ideia não é muito séria. Surgiu devido a transferência do ex-presidente do Barcelona, ​​mas acho que foi mais uma ideia populista ou política do que uma ideia séria", se referiu a Josep Maria Bartomeu.

"Os princípios de solidariedade, promoção, relegação e de competição abertas a todos não são negociáveis. O futebol europeu são esses valores e é isso que faz da Champions League a maior competição esportiva do mundo", concluiu.