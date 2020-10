"A Superliga Europeia destruiria a Premier"

A bomba de Josep Maria Bartomeu antes de abandonar o Barcelona agitou o o Velho Continente. Seu anúncio da Superliga irritou até mesmo os apoidaores da competição.

São várias as opiniões, mas uma delas vai ganhando força, a de que o formato do torneio debilitaria as ligas domésticas a nível econômico e competitivo. O último a falar sobre o tema foi Arsène Wenger.

Para o ex-treinador do Arsena, a Supeliga seria devastadora para a Premier League. "A Premier League tem uma superioridade sobre o resto e as outras ligas tentam destruir essa vantagem. Para eles, o melhor que pode ser feito é criar uma Liga Europeia. Então, se eles conseguirem o acordo com os grandes clubes ingleses, isso vai acontecer", disse em 'Sky Sports'.

"Estamos em um período de proprietários que são investidores. O primeiro objetivo deles é ganhar mais dinheiro. E a Superliga Europeia é uma forma, talvez, de o conseguirem", concluiu.