A suposta oferta do City a Messi, segundo 'The Sun'

O contrato de Leo Messi já é uma corrida contra o relógio para o Barcelona. Em junho próximo, seu relacionamento com o Barça termina se o clube não conseguir uma renovação. Já no mercado anterior se fala em sua saída... mas, até hoje, não há nada de concreto.

O protagonista não comenta sua decisão, que será tomada no final da temporada. O Barça está esperando e seus concorrentes estão à espreita. PSG e Manchester City foram os que mostraram mais interesse. E os britânicos não vão ficar parados.

Como relata o portal 'The Sun', a equipe de Pep Guardiola já fez uma segunda oferta por Messi. No verão, eram 693 milhões de euros para cinco temporadas. Agora, esse montante cai para 497 milhões depois de ter perdido um ano de futebol do argentino.

Também é um contrato bastante particular. A mídia britânica diz que duas dessas temporadas são para jogar pelo Manchester City na reta final de sua carreira. Uma terceira é opcional também no Etihad.

Ele fecharia com mais dois no New York City da MLS em uma experiência nos Estados Unidos. Também se fala da possibilidade de jogar na Índia ou nos Emirados Árabes Unidos para expandir sua marca.

A citada fonte diz que o City colocou seu nome na mesa, além disso, para ser em oito anos o embaixador do City Football Group, um grupo de investimentos, que vai assumir a gestão de dez clubes em quatro continentes.

A equipe inglesa sabe que Messi, além do que pode oferecer em campo, Leo é um projeto interessante do ponto de vista comercial. E ele também quer tirar vantagem disso.

Uma segunda investida do City que permanece, por agora, na bandeja de Jorge Messi, pai e representante do camisa 10. Ele já deixou claro aos pretendentes que apresentem suas propostas antes de dezembro. E Leo vai decidir quando a temporada atual terminar.