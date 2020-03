A suposta publicação de Haaland que causou a ira do PSG

Depois de várias falhas consecutivas, o PSG chegou às quartas de final da Liga dos Campeões depois de deixar o Borussia Dortmund na sarjeta com um 2 a 0 no Parc des Princes.

O duelo provocou euforia em uma equipe parisiense cujos jogadores comemoraram a passagem em grande forma, embora suas comemorações tenham sido mais controversas por suas provocações a Erling Haaland.

Os jogadores do time parisiense imitaram na grama e no vestiário a tradicional celebração que o gigante norueguês costuma fazer depois de marcar um gol, algo que o próprio Neymar imitou durante o confronto após ter aberto o placar.

Muitos se perguntaram as razões de Mbappé, Neymar e companhia zombarem dessa maneira (chegando até ao insulto) com o jovem jogador, mas tudo tem sua origem em um post de Haaland no Snapchat.

O agressor corpulento, antes do jogo, publicou uma foto no aplicativo acima mencionado, no qual, com um rosto desafiador, lançou uma mensagem vigorosa: "Paris é minha cidade".

Uma frase que se tornou uma faca de dois gumes e que foi usada até o fim por um grupo de estrelas que não teve piedade da grande sensação da temporada.