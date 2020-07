A surpreendente mensagem de Ter Stegen em plena negociação para renovar

Foi uma resposta simples, talvez até inocente, mas poderia ser mal interpretada. As câmeras do 'Jugones' flagraram Marc-André ter Stegen no aeroporto de Barcelona depois de voltar de suas férias e não puderam deixar de perguntar sobre sua renovação.

Há vários meses, o Barcelona e o alemão negociam a prorrogação do contrato do goleiro, embora tudo tenha sido paralisado por conta do COVID-19, quando a renovação estava entrando em uma fase crucial.

Ambos os lados chegaram a um acordo para adiar as negociações até que tudo isso passasse e em breve terão que retomar a conversa.

Depois de passar as mini-férias dadas pelo Barça após o término da Liga, o goleiro foi flagrado pela câmera do 'Jugones' no aeroporto de Barcelona e o goleiro foi questionado sobre sua renovação.

"Vamos ver", ele se limitou a comentar com gargalhadas quando perguntado se continuaria sendo o goleiro do Barça por muitos anos. Uma simples resposta inocente ou uma verdadeira razão para duvidar de sua continuidade a longo prazo?