A surpreendente reação de Simeone a entrada de Griezmann

O papel de Griezmann no Barcelona é secundário. O francês não tem a confiança de Quique Setién e quase não conta com minutos nessa reta final do campeonato.

Contra o Atlético de Madrid, sua ex-equipe, o galo disputou os minutos finais do duelo ao entrar em campo aos 90'.

As câmeras do programa 'Vamos' captaram um curioso detalhe na hora dessa substituição. Simeone, que treinou o francês no conjunto 'colchonero', não acreditou no que estava acontecendo.

Aquele que foi a grande estrela do Atlético de Madrid ia entrar em campo para jogar, como muito, cinco minutos. A reação do argentino fala por si só.