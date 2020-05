A surreal contratação de Jovicevic pelo Real Madrid

Quando vcoê pensa que já viu de tudo no mundo do futebol ele vai lá e te surpreende. A história mais Hollywoodiana de hoje fica por conta de Igor Jovicevic.

"Tinha 17 anos. Acabava de ser vice-campeão europeu Sub-17 e fui eleito o melhor jogador do torneio. Tinha várias ofertas e estava em Verona, num hotel, para assinar. Mas vejo entrar uma equipe. Reconheço o Radomic Antic, que descanse em paz. Era o Real Madrid que estava lá para jogar um torneio", disse em entrevista ao diário 'AS'.

"Conhecia o Prosinecki e falei com ele, com o Antic e com o vice-presidente, o senhor Zapata. Me propuseram voltar para Espanha com eles. Fui, joguei um par de jogos com outro nome e fiquei escondido em um hotel até que um jornalista me descobriu... No final concluímos a transferência e assinei por cinco anos", completou.

O atual treinador do Dínamo Zagerb nunca chegou a vestir a camisa do time principal do Real Madrid, se limitando a atual pelo B.

"Era muito jovem, não sabia o que metiam no meu contrato. Me chamavam para os jogos amistosos, mas aos oficiais sempre iam outros... Depois descobri que havia uma cláusula no meu contrato que se eu estreasse na primeira equipe, o Real Madrid tinha de me pagar muito dinheiro e me oferecerum novo contrato. Foi um obstáculo. Era outra época, só podiam jogar três estrangeiros e na minha posição estavam Hagi, Laudrup", revelou.