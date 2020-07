A surreal oferta do Sassuolo a Chiellini: "Ofereceria três anos de contrato"

Apesar de ter 35 anos, Giorgio Chiellini continua sendo um dos pilares da Juventus. O jogador é um dos pesos-pesados do vestiário da 'Vecchia Signora' embora tenha jogada muito pouco nessa temporada por uma lesão.

No Sassuolo são conscientes de que seu tempo em alto nível está chegando ao fim e aceitaram a receber o veterano no futuro.

Giovanni Carnevali, diretor executivo do clube, tem a receita para conseguir a sua contratação: "Gostaria de contar com Chiellini, é um campeão e faria os novos jovens crescerem rapidamente. Lhe ofereceria três anos de contrato".

O mandatário do Sassuolo ainda brincou em declarações ao 'Tuttosport' com essa possibilidade: "Me arriscaria a que depois, após deixar os gramados, ele ficasse com o meu emprego".

Após passagens por Livorno e Fiorentina, chegou a Juventus em 2005. Desde então, disputou 509 partidas oficiais com a 'Vecchia Signora'. Mesmo sendo zagueiro, marcou 36 gols e distribuiu 18 assistências.