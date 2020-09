O suspense que rodeia Luka Jovic

Ainda há muito a esclarecer dentro do time do Real Madrid. Jovic, que não tem a confiança de Zidane, tem muito claro que o melhor é sair para recuperar sua melhor versão.

A equipe merengue também pensa o mesmo e está procurando desesperadamente por um destino, mas as coisas se complicaram. O Eintracht, time do qual saiu por 60 milhões, não vê sua chegada com clareza.

Fredi Bobic, diretor esportivo da equipe alemã, descartou o empréstimo do jogador em entrevista e que depois disse que não fecha a porta para ninguém até o último dia do mercado.

De acordo com o jornal 'AS', a situação do jogador é de total incerteza, pois não há como colocá-lo em um clube e pode ser que ele até saia permanentemente.

Porém, Jovic, convocado por Zidane para o jogo contra o Betis, espera que o francês lhe dê a oportunidade de tentar mostrar que merece outra oportunidade.

O problema é que você só precisa ver o que aconteceu na Arena Reale. O treinador optou por Arribas e Marvin, dois jogadores da base, em lugar do atacante de 60 milhões de euros.