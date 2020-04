A temporada 2020-21 na França pode começar em agosto

A França é um dos países que já decidiu encerrar a temporada 2019-20. O COVID-19 ainda está presente demais e o governo francês acredita que é melhor que o futebol dê essa temporada por encerrada.

Assim, o LFP já está se preparando para a temporada 2020-21. Segundo o 'L'Équipe', a ideia seria começar em agosto.

Tudo depende do coronavírus. Em princípio, as partidas seriam a portas fechadas ou, na melhor das hipóteses, com uma capacidade reduzida de 5.000 pessoas, caso, naquele momento, a situação estivesse sob controle.

O jornal francês afirma que o futebol pode voltar à França em 7 de agosto. Essa seria a data em que, em princípio, o LFP lida.

Antecipar a temporada para agosto permitiria aos clubes receber um pouco antes os direitos televisivos da temporada. Algo, sem dúvida, para se destacar.

Quanto ao aspecto econômico, a Ligue 1 tenta mitigar as perdas. O LFP, relata o 'RMC Sport', elaborou um plano de emergência. Sua ideia é que um fundo de investimento pague os valores que os clubes ainda não puderam pagar devido à sua situação financeira. Nesse plano, além disso, será permitido adiar pagamentos para facilitar as coisas. Tudo para ajudar as equipes e recuperar a normalidade o mais rápido possível.