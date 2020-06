A temporada com mais gols de Kroos no Real Madrid

Toni Kroos apenas precisou de quatro minutos para marcar o primeiro gol do Real Madrid no regresso do Campeonato Espanhol. Isso serviu para que o atleta superasse o seu melhor registo de gols pelo clube.

O alemão soma seis golos nesta temporada, superando os cinco de 2017/18, os quatro de 2016/17, os dois de 2014/15 e o único em cada uma das temporadas 2015/16 e 2018/19. Ao todo, o meia marcou 19 pelo Real Madrid.

Pelo Bayer Leverkusen e pelo Bayern de Munique, seus únicos outros clubes na carreira, as suas melhores marcas foram de nove gols, em 2009-10 e 2012-13, respectivamente.

Em relação a assistências, Kroos soma oito na atual temporada e já superou dez em cinco campanhas, sendo 2016-17 a melhor delas, com 17 passes para gol.