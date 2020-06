"A temporada de Guardiola na Premier foi um fracasso"

O Manchester City está a 20 pontos da liderança do Liverpool, uma evidente desvantagem que coloca os "red" a um passo de alcançar sua primeira Premier League na história.

Berbatov, um grande ex-jogador do Manchester United, foi muito crítico com a equipe 'citizen' e, especialmente, com Pep Guardiola.

"A temporada de Guardiola na Premier League foi um fracasso. Primeiro, porque ele não vencerá, mas ele nem sequer conseguiu oferecer um perigo que o Liverpool merece. Ele quase desistiu do título. Falta a Liga dos Campeões e a FA Cup, ambas muito difíceis de vencer ", afirmou o embaixador da 'Betfair'.

Berbatov o desafiou. "Se Guardiola deixar a Premier, ele admitirá que falhou e que não pode enfrentar o desafio que o Liverpool está preparando para ele. É por isso que não acho que Pep vá embora. Além disso, quero que Guardiola fique", admitiu.

"Quero que os melhores estejam na Premier. Além disso, ele adora as batalhas que tem com Klopp, Mourinho, Ancelotti e outros grandes treinadores da Premier, por isso também acho que ele acabará ficando", garantiu o técnico búlgaro.

Berbatov garantiu que Guardiola "nunca mudará seu estilo de jogar futebol, é o seu jeito", mas ele acredita que o Liverpool tem sido melhor. "Não é apenas passar a bola para você e pronto. É como você deve passar a bola. O Liverpool joga de todas as maneiras possíveis: curta, longa, direta quando necessário... e tudo é válido dependendo de como você jogue com o rival e até como o jogo evolui", acrescentou.