A tentadora oferta da Inter por Tonali

Sandro Tonali está na mira dos grandes clubes da Itália. Parece que o futuro do jovem comparado a Pirlo passa por fazer carreira em um grande clube do seu país.

Segundo informações do 'SportMediaset', os dirigentes da Inter preparam uma oferta que se aproxima bastante do que o presidente do Brescia queria para negociar o seu meia, 50 milhões de euros.

O valor da proposta 'neroazzurri' não seria esse, mas quase. O valor giraria em torno aos 40 milhões de euros mais uma série de adicionais que poderiam completar o pedido por Massimo Cellino.

De qualquer forma, o Brescia não tem pressa, tendo em vista que a carreira do talentoso jogador acaba de começar.